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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جزار يمزق جسد طالب وعامل في المطرية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:55 م
طعن
طعن
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أصيب طالب بالصف الثالث الإعدادى وعامل بالمطرية شمال محافظة الدقهلية، بإصابات بالغة بعد تعدى جزار عليهما بسلاح أبيض لمعاتبته على سب أحد أصدقائهما.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزى، بوصول طالب في الصف الثالث الإعدادى مصاب بجرح قطعى بالكتف الأيسر مع قطع بالعضلات والأوتار، عامل، مصابًا بجرح قطعى باليد اليمنى، وقطع الأوتار بإصبع إبهام ويقيم قرية الظهير دائرة المركز، ادعاء تعدى.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص، وسؤال المصابين اتهموا جزار، 16 عامًا، مقيم بذات القرية، بالتعدى عليهما بالضرب بآلة حادة، وإحداث إصابتهما المذكورة حال معاتبتهما له، لقيامه بالتعدى بالسب على أحد أصدقائهما، وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤاله أرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة سلام أبيض "سكين"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم لسنة 2348 لسنة 2021 جنح مركز المطرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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