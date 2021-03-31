بإشراف دولي.. تعرف على الجهات المشاركة في تحقيقات جنوح السفينة

يواصل فريق التحقيقات في واقعة جنوح لسفينة البنمية «EVER GIVEN» في المجرى الملاحي بالكيلو 151 بالمجري الملاحي لقناة السويس، التحقيق في أسباب جنوح السفينة.قال مستشار هيئة قناة السويس الربان سيد شعيشع، إنه سيتم تطبيق كافة المعايير الدولية حيث تتم التحقيقات تحت إشراف دولي بحضور فريق تحقيق الاتحاد الدولي للنقل البحري، وفريق شركة إيفر جرين "مستأجر" ومشغل السفينة، فريق تحقيق من الشركة المالكة، وشركة تأمين السفينة، بالإضافة إلى فريق تحقيق شركة التأمين، وممثلي النيابة العامة، مؤكدا على وجود شفافية في عملية التحقيق وسيتم إعلانها للجميع، مشيرًا أن أعمال التحقيق تشمل تصرفات السفينة قبل الحادثة وأثناءها وبعد الحادثة.فيما أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الأربعاء، عبور 81 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 42 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.1 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 39 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.7 مليون طن.وأكد رئيس الهيئة أن الملاحة بالقناة مستمرة على مدار الساعة لضمان عبور كافة السفن الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة في أقرب وقت ممكن، علاوة على استقبال السفن الجديدة استعدادا لعبورها القناة.ووجه الفريق ربيع الشكر للعملاء من الخطوط الملاحية المختلفة لثقتهم في قدرة القناة على تخطي الأزمة سريعًا والعمل بكامل طاقتها من جديد، لافتا إلى أنه يجرى العمل حاليًا على قدم وساق للانتهاء من عبور كافة السفن الموجودة بالمجرى الملاحي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.وأعرب الفريق ربيع عن اعتزازه وأبنائه العاملين بالهيئة بالزيارة الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا التوقيت الهام، مشددًا على أن تكريم الرئيس لجهود الهيئة خلال إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وسام على صدور كافة العاملين بالهيئة، ودافعا لاستكمال مسيرة العمل الوطني المخلص لرفعة قناة السويس.