دورة تدريبية جديدة للنهوض بالكوادر الخدمية بالكنيسة الكاثوليكية

أعلن مكتب التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، عن بدء الدورة التكوينية للخدام المساعدين، وإعداد الخدام، وذلك بداية من السبت، الموافق الثالث من إبريل المقبل.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ستقام محاضرات الدورة التكوينية بالدار البطريركية بكوبري القبة، ويتم إبلاغ الإخوة أمناء الخدمة بمواعيد اللقاءات شهريًا على المجموعة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تكون اللقاءات نصف شهرية من الساعة الخامسة مساءً، وحتى الساعة الثامنة والنصف على لقائين، يتخللها وقت للراحة.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.