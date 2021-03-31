تحرير 72 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالمنيا

قاد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء المنيا، تم خلالها المرور على المقاهي، المخابز، الأسواق، المطاعم بمناطق عديدة في مدينة المنيا، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية أسفرت عن تحريرعدد 72 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات.كان الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، قد قاد حملة على مدار يومين لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بشوارع وأحياء مدينة المنيا، تم خلالها ضبط وتحرير 72 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة ومخالفة الإجراءات الاحترازية وتم التصالح الفوري من قبل المواطنينمن جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، مشددًا على أن دور الوحدة المحلية لمركز المنيا والأحياء والقرى التابعة لها تنظيم مرور دوري مستمر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفض التجمعات، كالأفراح التي لا يلتزم مقيموها بالتدابير الصحية، وغلق مراكز الدروس الخصوصية.