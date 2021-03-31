«تجارية الإسكندرية» تطالب بالتأمين الصحي لسائقي الشاحنات المتجهة للأردن

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالاسكندرية عن ورود إخطار من المهندس السيد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري بورود إفادة من السيد السفير مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بوزارة الخارجية بشأن ما ورد من القنصلية المصرية بالعقبة بضرورة التنبيه على سائقي الشاحنات المصرية المتجهه الي العقبة بضرورة التأمين الصحي الشامل لدي احدي شركات التأمين المصرية بالتعاون مع شركة محلية أردنية تجنبا للتعرض لأي حوادث طارئة.وشددت الشعبة في بيانها، علي السلطات المصرية بتطبيق هذا الموضوع علي الشاحنات الواردة من البلدان المختلفة، مطالبه شركات التأمين المختلفة بتقديم عروضها للتأمين الصحي علي السائقين علي شعبة النقل الدولي وشعبة النقل البري بالغرف التجارية علي أن تشمل وثيقة التأمين تغطية تأمينية الي الدول المتجه اليها.وأكدت الشعبة، علي استمرار دورها في تحسين مناخ الأعمال بالقطاع، وحل كافة المشاكل التي قد تطرا وتسبب تأخر أو تعطيل سير الشاحنات لمختلف الدول والمنافذ، مضيفة" نتكاتف جميعا لأجل رفعه الاقتصاد المصري، ودعم الدوله في كافه المجالات".