هالة السعيد تناقش مستقبل الاقتصاد المصرى على «كلوب هاوس» اليوم

في تجربة جديدة واتساقا مع مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لطرح رؤي وافكار الحكومة المصرية وتحقيق التواصل المباشر مع الجمهور تحل اليوم الدكتورة هالة السعيد متحدثا رئيسا علي تطبيق كلوب هاوس حول مستقبل الاقتصاد المصرى في ظل جائحة كورونا.ويدير الجلسة استشاري الاستثمار العقاري محمد علوى ومؤسس رايز اب عبدالحميد شرارة واستشارى التخطيط الاستيراتيجي آيه غانم.