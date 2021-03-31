الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس بنيامين الشماس الشهيد

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الاربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس بنيامين الشماس والشهيد.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إن إسمه "بنيامين" وهو اسم عبري معناه "ابن الجنوب" او "إبن اليد اليمنى" والجنوب هو إشارة إلى موقع أورشليم جنوب إسرائيل حيث البركة.واضاف:"اُطلِق سراح بنيامين على عهد الإمبراطور الروماني الشرقي ثيودوسيوس الثاني، بعد عام بشرط أن يكفّ عن التبشير باسم المسيح، إلا أن بنيامين أعلن أنه لا يمكنه الصمت وعدم التبشير من أجل خلاص البشرية، لذلك تم اعتقاله مرّة أخرى وتعرَّض منذ بداية عام 424م إلى ألوان من التعذيب دون مراعاة لشيخوخته، كان من أشهرها، وضع أعواد قصب مُدبّبة تحت أظافر أصابع يديه وقدميه لتنزيعها، وكذلك طعنه بأعواد أخرى مدببة ومربوطة بأخرى مُدبّبة من أكثر من جانب في معدته وأمعائه وإخراجها مرّة أخرى بعنف شديد، حتى تتمزق أحشائه، ومع تكرار هذا الألم الرهيب والنزيف نال اكليل الشهادة".وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.