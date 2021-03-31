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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:50 م
تخصيص أراضي لإقامة
تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية
عمرو الشامي
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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تجديد قرار التخصيص بشأن إقامة مركز شباب بقرية أبو الجدايل التابعة للوحدة المحلية بميت الديبة على مساحة 804 م2.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، علي تخصيص مساحة 382.80م2 ملك الوحدة الملكية لمركز ومدينة كفر الشيخ والمقام عليها دار الحضانة الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ لإقامة مشروعات تخدم الاسرة والطفل حتى تتمكن من إقامة أنشطة تخدم المجتمع والأسرة مثل مشروعات "مشروع مغسلة الملابس والسجاد، مشروع بيع منتجات القوات المسلحة"، بالإضافة إلى مشروع بيع خضار وفاكهة بأسعار متحفظة للموظفين وأولياء أمور الأطفال.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

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