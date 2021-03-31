بعد زيارة رئيسها للكاتدرائية.. تعرف على الكنيسة الأسقفية بمصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وسائر إفريقيا.وعن الكنيسة الأسقفية بمصر، قال المطران منير حنا في تصريحات سابقة لـ"الدستور":"الكنائس الأسقفية فى العالم مقسمة على ٤٠ إقليمًا، وكل إقليم مستقل بذاته من النواحى الإدارية والتنظيمية والروحية، ويعتبر رئيس أساقفة «كانتربرى» فى إنجلترا، البلد الذى نشأت فيه الكنيسة الأسقفية، هو الأب الروحى لجميع المسيحيين الأسقفيين فى العالم".وأضاف:"ويبلغ عدد المسيحيين الأسقفيين فى العالم ٨٥ مليون مسيحى منتشرين فى ١٦٤ دولة، لتكون ثالث أكبر طائفة على مستوى العالم من حيث العدد، بعد الكاثوليكية «١.٢ مليار»، والروم الأرثوذكس «٣٠٠ مليون» شاملين اليونانيين والروس".