رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بعد زيارة رئيسها للكاتدرائية.. تعرف على الكنيسة الأسقفية بمصر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:48 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
طباعة
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وسائر إفريقيا.

وعن الكنيسة الأسقفية بمصر، قال المطران منير حنا في تصريحات سابقة لـ"الدستور":"الكنائس الأسقفية فى العالم مقسمة على ٤٠ إقليمًا، وكل إقليم مستقل بذاته من النواحى الإدارية والتنظيمية والروحية، ويعتبر رئيس أساقفة «كانتربرى» فى إنجلترا، البلد الذى نشأت فيه الكنيسة الأسقفية، هو الأب الروحى لجميع المسيحيين الأسقفيين فى العالم".

وأضاف:"ويبلغ عدد المسيحيين الأسقفيين فى العالم ٨٥ مليون مسيحى منتشرين فى ١٦٤ دولة، لتكون ثالث أكبر طائفة على مستوى العالم من حيث العدد، بعد الكاثوليكية «١.٢ مليار»، والروم الأرثوذكس «٣٠٠ مليون» شاملين اليونانيين والروس".

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للدكتور كمال الجنزوري بمسجد المشير (فيديو)

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله

عبد الله العروي: رواية «اسم الوردة» لغز بوليسي

فاز بمسابقة رئيس الجزائر.. من هو أحمد طيباوي الفائز بجائزة نجيب محفوظ؟