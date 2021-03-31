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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

من هو المطران منير حنا الذي زار البابا تواضروس صباح اليوم؟

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:45 م
المطران منير حنا
المطران منير حنا
جرجس صفوت
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وسائر إفريقيا.

وعن نشأته، قال المطران منير حنا في تصريحات سابقة لـ"الدستور":"نشأت فى عائلة أرثوذكسية مستنيرة، وكنا جميعًا منفتحين على باقى الطوائف المسيحية، ونتردد على الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية فى «شبين الكوم»، وقساوسة الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» يترددون على منزلنا بانتظام".

وأضاف: "وعندما خدمت فى مستشفى «هرمل» التذكارى، وكان عمرى ٢٩ عامًا، بدأت التعرف على الكنيسة الأسقفية، وأكثر ما جذبنى إليها هو إيمانها بخدمة المجتمع والاهتمام بالمحتاجين بغض النظر عن انتمائهم الدينى والطائفى، فضلًا عن كونها الكنيسة الوحيدة التى تمزج التقليد بالإصلاح، فهى كنيسة تقليدية ومصلحة فى الوقت ذاته، وكأن الاثنين وجهان لعملة واحدة".

وتابع:"وبناءً عليه تحولت إلى «الأسقفية»، وظلت عائلتى على انتمائها للكنيسة الأرثوذكسية، حتى انتخابى أسقفًا لإيبارشية مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى بالكنيسة الأسقفية، فى عام ٢٠٠٠، وهى واحدة من ضمن ٤ إيبارشيات تابعة لإقليم القدس والشرق الأوسط للكنيسة، ثم انتخبت مرتين مطرانًا رئيسًا لهذا الإقليم، خلال الفترة من ٢٠٠٧ لـ٢٠١٧، وصولًا لرئاسة رابطة الكنائس الأسقفية فى جنوب الكرة الأرضية مؤخرًا".

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