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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة علاجية مجانية بقرية شنوان بشبين الكوم ضمن «حياه كريمة»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:45 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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قام اليوم وكيل وزارة الصحة دكتور فيصل جوده بجولة تفقدية للقافلة العلاجية المجانية الشاملة بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، والتي تستمر لمدة يومان ٣٣١ و٢٠٢١٤١، حيث تفقد انتظام سير العمل بالعيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض، وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، وذلك بحضور منسق القوافل العلاجية، ومدير إدارة شبين الكوم الطبية، ومدير الوحدة الصحية بشنوان.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن القافلة الطبية تشتمل على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد، الأنف والأذن"، حيث يتم توقيع الكشف الطبي المجاني على المترددين من أهالي القرية، كما يتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

أضاف وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، أنه يتم عمل ندوات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، والكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، وأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال، والاهتمام بصحة الأم والجنين وغيرها، كما أجرى سيادته بعض اللقاءات والحوارات مع عدد من المواطنين المترددين علي القافلة والتأكد من توافر الخدمات الطبية المقدمة لهم وحسن معاملتهم، مع التأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التواجد بالقافلة.

يذكر أن وكيل الوزارة قام بتفقد بعض الفرق المشاركة بالحملة القومية للتطعيم بمركز شبين الكوم، اطمأن خلالها علي تواجد الأطقم الطبية، وانتظام سير العمل، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، بالإضافة إلى إتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى وحسن معاملة المواطنين.

وكان ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذًا لتوجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

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