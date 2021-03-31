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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران الأرمن الكاثوليك: نحتفل بقداس القيامة مساء السبت المقبل

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:43 م
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
جرجس صفوت
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قال الأنبا كريكور أغسطينوس كوسا، مطران الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في مصر، إن الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية ستحتفل يوم السبت المقبل بقداس عيد القيامة المجيد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن القداس الإلهي سيُقام في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت المٌُبل الموافق 3 من أبريل، بكنيسة القديسة تريزا للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة.

وأوضح الأنبا كريكور، إن الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية ستحتفل هي الأخرى بالعيد في ذلك اليوم، وذلك في اطار الوحدة بين الكنيستين، موضحًا انهما يسيران وفقًا للتقويم الجرجوري، بينما الفارق الزمني في الاحتفال بينهما وبين الكنيسة القبطية الارثوذكسية يأتي بسبب الفارق بين التوقمين الجرجوري الذي تسير وفقه الكنيسة الارمنية، والتقويم اليولياني الذي تسير وفقه الكنيسة القبطية.

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