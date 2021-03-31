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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية إيطاليا: التجسس عمل عدائي شديد الخطورة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:54 م
لويجي دي مايو
لويجي دي مايو
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قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء إن التجسس يعدّ عملًا عدائيًا شديد الخطورة، في إشارة إلى توقيف ضابط في البحرية الإيطالية وضابط من القوات المسلحة الروسية معتمد لدى سفارة بلاده في إيطاليا بتهمة التجسس.

وأضاف دي مايو، في إحاطة لمجلس الشيوخ حول الخطوط البرنامجية لوزارة الخارجية، أن نقل وثائق سرية من قبل ضابط إيطالي إلى ضابط في القوات المسلحة الروسية المتمركزة في إيطاليا، يعتبر عملًا عدائيًا شديد الخطورة، لذلك اتخذت إيطاليا الإجراءات اللازمة على الفور، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية في نسختها الإنجليزية.

وتابع دي مايو قائلًا: "بناءً على توجيهاتي، استدعت الأمينة العامة للوزارة، إيليزابيتّا بيلوني، السفير الروسي لدى روما سيرجي رازوف إلى مقر الوزارة، صباح اليوم، للتعبير عن شجبنا القوي وإخطاره بطرد اثنين من المسؤولين الروس المعتمدين لدى السفارة في روما".

وأشار دي مايو إلى أن مسألة توقيف موظف بمكتب الملحق العسكري بالسفارة الروسية في روما أمر غير مقبول من شأنه تهديد أمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وليس أمن إيطاليا فقط.

وكانت وحدة العمليات الخاصة في قوات الدرك أعلنت في وقت سابق اليوم أنها أوقفت، بتوجيه من مكتب المدعي العام في روما، ضابطًا في البحرية الإيطالية وضابطًا في القوات المسلحة الروسية معتمد لدى سفارة بلاده في إيطاليا بتهمة التجسس.

وأفادت بأن أمر التوقيف جاء في أعقاب مداهمة اجتماع سري بين المسؤولين العسكريين أمس، وضبطهما متلبسين بعد أن "سلم الضابط الإيطالي وثائق سرية تتعلق بأمن الدولة للضابط الروسي مقابل مبلغ من المال".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن روسيا تأمل في الحفاظ على علاقات إيجابية مع إيطاليا وألا يؤثر اعتقال موظف في مكتب الملحق العسكري الروسي في روما على العلاقات بين البلدين.

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