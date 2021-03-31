جامعة الأزهر تفتتح منفذَ أمان لبيع منتجات غذائية مخفضة

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بافتتاح منفذ (أمان) لبيع المنتجات الغذائية المختلفة التي يحتاجها العاملون في جامعة الأزهر من لحوم ودواجن وخضروات.وأعلن المحرصاوي أن افتتاح هذا الفرع بحرم الجامعة بمدينة نصر، يعد نتاجَ التعاون مع وزارة الداخلية ومن خلال قطاع الاستثمار بالوزارة برئاسة اللواء أشرف محمود، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الاستثمار الذي وعد بإمداد الجامعة بجميع منتجات الشركة بتخفيضات كبيرة عن مثيلاتها في السوق.من ناحيته، أعلن رئيس الجامعة أنه تفقد حرم فرع البنات؛ من أجل اختيار مكان مناسب لافتتاح منفذ آخر لشركة أمان بالفرع؛ حرصًا من إدارة الجامعة على التوسع في فتح هذه المنافذ؛ من أجل إفادة أكبر قطاع من منسوبي الجامعة بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه جار التوسع في فتح منافذ أخرى بالأقاليم طبقًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية.يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين بسهولة ويسر مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.