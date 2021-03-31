«إسعاف سوهاج» يكرم 150 مسعفا شاركوا في حادث القطارين

كرم الدكتور هاني فؤاد مدير مرفق إسعاف سوهاج، اليوم الأربعاء 150 سائقًا ومسعفًا من المشاركين في حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع يوم الجمعة الماضية بناحية قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، وراح ضحيته أكثر من 19 شخصًا وإصابة 170 آخرين.قال رئيس مرفق إسعاف سوهاج، إن التكريم جاء بناء على التحركات السريعة، لسائقي ومسعفي المرفق بعد 4 دقائق من وقوع حادث تصادم القطارين، وسرعة نقل المصابين والضحايا إلى أقرب مستشفيات، وعلى حسب نوعية الإصابة وخطورتها.وأضاف فؤاد، أن التكريم شمل سائقين ومسعفين كانوا وقت الراحة بالمنزل، وفور أبلغهم بالحادث توجهوا على الفور إلى موقع الحادث دون تردد، وشاركوا في نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات سوهاج الجامعي والعام والتعليمي.