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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على سيدة وشقيقها بتهمة النصب على المواطنين بمنية النصر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:39 م
القبض
القبض
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكن ضباط وحدة مباحث منية النصر بمحافظة الدقهلية، من ضبط سيدة وشقيقها قاما بالنصب على عدد من المواطنين وقاموا بالاستيلاء منهم على مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه بقصد إشراكهم في جمعية "الأورمان" الخيرية نظير ربح شهري.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة منية النصر من المدعوة "مها ح. ع. إ "۳۹ عاما ربة منزل، ومقيمة قرية "النزل" دائرة المركز وعدد أشخاص آخرين بتضررهم من كل من "عفاف. ف. ح. س" ۲۷ عاما، ربة منزل، وشقيقها "ربيع. ف. ح. س"، ۳۰ عاما، ويقيمان قرية "النزل" دائرة المركز، لقيامها بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها (۲۰۰ ألف جنيه) بقصد الاشتراك بجمعية الأورمان الخيرية نظير ربح شهري، إلا أنهما لم يفيا بوعدهما أو رد المبالغ المالية إليهم.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١١٧٧ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز منية النصر، وجاري العرض على النيابة العامة.

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