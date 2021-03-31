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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الرئاسي الليبي»: السلام الذي بادرت به الزاوية يتطلب شجاعة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:39 م
موسى الكوني
موسى الكوني
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قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني إن "السلام الذي بادرت به مدينة الزاوية الليبية يتطلب شجاعة أكثر من القتال"، مؤكدا أن هذا الحدث التي قامت به مدينة الزاوية يمثل انطلاقة لعملية المصالحة الوطنية في كل أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس المجلس الرئاسي الليبي في احتفال مدينة الزاوية، الأربعاء بإطلاق سراح 120 من أسرى الحرب على العاصمة طرابلس، وذلك بمبادرة من مدينة الزاوية ولجنة الحوار بالمدينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

أضاف الكوني: أن "هذه رسالة وجهتها الزاوية إلى المجلس الرئاسي الليبي والحكومة بأنها المدينة القادرة على قيادة مبادرة الصلح في أنحاء البلاد"، داعيا كافة المدن الليبية التي يوجد بها أسرى ومحتجزين أن يبادروا بالاقتداء بالزاوية، باعتبار أن الكل ليبيين.

من جهته أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي تدشين مشروع المصالحة الوطنية والتسامح، موجها التحية للمبادرين بإطلاق مثل هذه المبادرة، قائلا إن "الوطن لا يمكن أن يبنى في ظل هذا الانقسام، ولن نستطيع بناء دولة قوية وأبناؤها يتقاتلون، ويجب أن نكون معولا لمشروع المصالحة الوطنية بالعفو والتسامح".

بدوره، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في كلمته، الليبيين شرقا وغربا إلى التسامح والصفح، قائلا إن "ليبيا تعرضت لمؤامرة ولازالت تتعرض لها لإحداث شرخا اجتماعيا، واليوم علينا أن نتسامح للم شمل الوطن".

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