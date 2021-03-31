المنشآت الفندقية: غدًا آخر موعد لتسجيل بيانات العاملين

تنتهي، غدا الخميس، الأول من أبريل 2021، المهلة التي حددتها غرفة المنشآت الفندقية لأعضائها لموافاتها ببيانات جميع العاملين بالمنشآت الفندقية التابعة لها.وقالت الغرفة، فى كتاب دورى تم تعميمه على الأعضاء، إن هذه التعليمات تأتى تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء التى أكدت على ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بجميع المنشآت الفندقية على وجه السرعة، والتنبيه بأهمية دخول المسئولين والمتدربين على برنامج قاعدة بيانات العاملين الخاصة بكل فندق، وإدراج هذه البيانات على النظام المخصص لذلك والمعروف باسم المنظومة الأمنية.وأضافت الغرفة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2019 والخاص بإلزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بإدراج بيانات عمالها، وتدريب عدد من المسئولين بها على إدخال البيانات بالبرنامج الخاص بقاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي.