أمن البحيرة يضبط «عصابة المحمول» بأبو حمص

تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حمص من كشف غموض سرقة محل هواتف محمول بقرية الحبشية، التابعة لمركز أبو حمص بعد أقل من 48 ساعة، فقط، من الواقعة وتم ضبط 3 متهمين.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص بورود بلاغ من محمد سعيد، مالك محل هواتف بقرية الحبشية.على الفور، انتقل الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث أبو حمص، والنقيب أحمد شعراوى معاون المباحث حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لتنفيذ سرقات متنوعة بالقرية والقرى المجاورة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.