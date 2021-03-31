«الأرصاد»: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء
الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:03 م
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، غدًا الخميس، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ولطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على كافة الأنحاء.
وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (60% تقريبا)، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة (50% تقريبا)، مع فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبا)، ونشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال على شمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع الخبراء أن تكون معتدلا إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 18 - 13
وادي النطرون 20 - 12
طنطا 20 - 11
شبين الكوم 21 - 12
دمنهور 19 - 12
بلطيم 19 - 13
مطروح 18 - 13
السلوم 17 - 08
سيوة 20 - 08
بورسعيد 22 - 14
دمياط 20 - 14
الزقازيق 21 - 12
المنصورة 21 - 11
الإسماعيلية 22 - 11
السويس 22 - 11
العريش 21 - 13
رفح 20 - 13
رأس سدر 22 - 11
نخل 20 - 06
نويبع 23 - 16
طابا 21 - 14
كاترين 17 - 04
الطور 22 - 14
شرم الشيخ 25 - 17
الغردقة 25 - 14
مرسى علم 24 - 15
الفيوم 21 - 10
بني سويف 21 - 10
المنيا 22 - 11
أسيوط 23 - 10
سوهاج 24 - 11
قنا 25 - 12
الأقصر 27 - 13
أسوان 28 - 14
إدفو 28 - 13
أبوسمبل 28 - 13
الوادي الجديد 26 - 12
الشلاتين 28 - 16
أبو رماد 27 - 17
حلايب 26 - 18
رأس حدربة 26 - 18
وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (60% تقريبا)، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة (50% تقريبا)، مع فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبا)، ونشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال على شمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع الخبراء أن تكون معتدلا إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 18 - 13
وادي النطرون 20 - 12
طنطا 20 - 11
شبين الكوم 21 - 12
دمنهور 19 - 12
بلطيم 19 - 13
مطروح 18 - 13
السلوم 17 - 08
سيوة 20 - 08
بورسعيد 22 - 14
دمياط 20 - 14
الزقازيق 21 - 12
المنصورة 21 - 11
الإسماعيلية 22 - 11
السويس 22 - 11
العريش 21 - 13
رفح 20 - 13
رأس سدر 22 - 11
نخل 20 - 06
نويبع 23 - 16
طابا 21 - 14
كاترين 17 - 04
الطور 22 - 14
شرم الشيخ 25 - 17
الغردقة 25 - 14
مرسى علم 24 - 15
الفيوم 21 - 10
بني سويف 21 - 10
المنيا 22 - 11
أسيوط 23 - 10
سوهاج 24 - 11
قنا 25 - 12
الأقصر 27 - 13
أسوان 28 - 14
إدفو 28 - 13
أبوسمبل 28 - 13
الوادي الجديد 26 - 12
الشلاتين 28 - 16
أبو رماد 27 - 17
حلايب 26 - 18
رأس حدربة 26 - 18