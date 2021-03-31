«الأرصاد»: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، غدًا الخميس، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ولطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على كافة الأنحاء.وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (60% تقريبا)، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة (50% تقريبا)، مع فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبا)، ونشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال على شمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع الخبراء أن تكون معتدلا إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 12الإسكندرية 18 - 13وادي النطرون 20 - 12طنطا 20 - 11شبين الكوم 21 - 12دمنهور 19 - 12بلطيم 19 - 13مطروح 18 - 13السلوم 17 - 08سيوة 20 - 08بورسعيد 22 - 14دمياط 20 - 14الزقازيق 21 - 12المنصورة 21 - 11الإسماعيلية 22 - 11السويس 22 - 11العريش 21 - 13رفح 20 - 13رأس سدر 22 - 11نخل 20 - 06نويبع 23 - 16طابا 21 - 14كاترين 17 - 04الطور 22 - 14شرم الشيخ 25 - 17الغردقة 25 - 14مرسى علم 24 - 15الفيوم 21 - 10بني سويف 21 - 10المنيا 22 - 11أسيوط 23 - 10سوهاج 24 - 11قنا 25 - 12الأقصر 27 - 13أسوان 28 - 14إدفو 28 - 13أبوسمبل 28 - 13الوادي الجديد 26 - 12الشلاتين 28 - 16أبو رماد 27 - 17حلايب 26 - 18رأس حدربة 26 - 18