برلماني: تصريحات السيسي بشأن سد النهضة تحمل رسائل مباشرة وتحذيرات

قال النائب محمد سعد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس السيسي اليوم بخصوص حقوق مصر في مياه النيل الثابتة والتاريخية، واضحة تماما وتحمل رسائل مباشرة كثيرة.وأضاف سعد خلال تصريحات له اليوم، أن قول الرئيس، إنه لن يحصل أحد على قطرة مياه واحدة من مصر، وانه لو حدث ذلك فستشهد المنطقة برمتها عدم استقرار، يؤكد أن مصر لا تهادن في حقوقها في المياه، وأن الاستراتيجية المصرية طوال السنوات الماضية كانت قائمة على تبني استراتيجية هادئة وصبورة، لكن هذا لا يعني التفريط في حقوق مصر أو السماح لأي أحد بالافتئات عليها.وأشاد وكيل لجنة الصناعة بتصريحات الرئيس القوية: "بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللى عاوز يجرب يجرب، احنا مش بنهدد حد، وعمرنا ما هددنا حد قبل كده، وطول عمرنا حوارنا رشيد جدا، وصبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر، وألا هايبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد".وشدد سعد أنها تصريحات في وقتها تماما، وتؤكد على رسالة واحدة أن ما تقوله إثيوبيا بخصوص الملء الثاني لسد النهضة دون الاتفاق مع مصر والسودان، اتفاقا قانونيا ملزما لايقبله أحد ولن يمر على أحد، والاحتكام لصوت العقل والتفاوض والحفاظ على الحقوق والمصالح المشتركة سيكون أفضل للجميع.