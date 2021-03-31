حبس شخصين لاتجارهما في الهيروين بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة، الأربعاء، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما كمية من مادة الهيروين لتوزيعها على عملائهما بنطاق دائرة القسم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما وملك الآخر بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزتهما كمية من الهيروين ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة سير التحقيقات.