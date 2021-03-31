رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تشجب إدراج ناسا تايوان كدولة منفصلة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:32 م
ناسا تايوان
ناسا تايوان
ا ش ا
طباعة
دعت متحدثة باسم الحكومة الصينية، وكالة (ناسا) الفضائية، الأربعاء، إلى احترام سيادة الصين ووحدة أراضيها، وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على التمسك بمبدأ "صين واحدة" والالتزام بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة (مجلس الوزراء) "تشو فنغ ليان" خلال مؤتمر صحفي ردا على إدراج وكالة (ناسا) تايوان كدولة منفصلة على موقعها الرسمي: إن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وإن الصين تتوقع من وكالة ناسا، بصفتها وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، تصحيح أخطائها ذات الصلة قريبا".

وحثت ليان، الولايات المتحدة الأمريكية على التعامل الصحيح مع القضايا المتعلقة بقضية تايوان، مؤكدة أن الصين تعارض بشدة أي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان بأي شكل من الأشكال، قائلة: "إن أي محاولة من جانب سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي (الحزب الحاكم في تايوان) للاعتماد على الولايات المتحدة للسعي إلى ما يسمى 'استقلال تايوان'، محكوم عليها بالفشل".

واعتبرت ليان: أن "الولايات المتحدة تواصل إرسال إشارات خاطئة إلى قوى ما يسمى "استقلال تايوان"، وتساعد وتحرض على أنشطتها الانفصالية، الأمر الذي ألقى بعبء ثقيل على سكان تايوان وجعلهم يعانون".

موضوعات متعلقة

بينها «التمويل العقاري».. قرارات مهمة من الحكومة

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

الرئيس السيسى ينعى كمال الجنزورى: «رجل دولة من طراز فريد»


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للدكتور كمال الجنزوري بمسجد المشير (فيديو)

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية الجنزورى: ​مصر فقدت أحد رجالها المخلصين

اتحاد المصورين العرب يُطلق مسابقة «بالمصرى» للتصوير الفوتوغرافى

«ولا غالب» رواية تفكك الأساطير المؤسسة للتاريخ العربي

«التسامح وصفاء القلوب».. كتاب جديد لـ«عبدالله الشحي»