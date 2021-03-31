الصين تشجب إدراج ناسا تايوان كدولة منفصلة

دعت متحدثة باسم الحكومة الصينية، وكالة (ناسا) الفضائية، الأربعاء، إلى احترام سيادة الصين ووحدة أراضيها، وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على التمسك بمبدأ "صين واحدة" والالتزام بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة.وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة (مجلس الوزراء) "تشو فنغ ليان" خلال مؤتمر صحفي ردا على إدراج وكالة (ناسا) تايوان كدولة منفصلة على موقعها الرسمي: إن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وإن الصين تتوقع من وكالة ناسا، بصفتها وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، تصحيح أخطائها ذات الصلة قريبا".وحثت ليان، الولايات المتحدة الأمريكية على التعامل الصحيح مع القضايا المتعلقة بقضية تايوان، مؤكدة أن الصين تعارض بشدة أي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان بأي شكل من الأشكال، قائلة: "إن أي محاولة من جانب سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي (الحزب الحاكم في تايوان) للاعتماد على الولايات المتحدة للسعي إلى ما يسمى 'استقلال تايوان'، محكوم عليها بالفشل".واعتبرت ليان: أن "الولايات المتحدة تواصل إرسال إشارات خاطئة إلى قوى ما يسمى "استقلال تايوان"، وتساعد وتحرض على أنشطتها الانفصالية، الأمر الذي ألقى بعبء ثقيل على سكان تايوان وجعلهم يعانون".