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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: انطلاق أكبر مشروع حضاري لتطوير الكورنيش منتصف العام الجاري

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:32 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعا مع مسئولي واستشاري الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة لاستعراض أكبر مشروع حضاري تطوير وتحديث كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بطول 4 كم يشمل إنشاء ممشى علوى وآخر سفلى، بالإضافة لممشى زجاجي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان، وهو يضم أماكن عامة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، وهو الذى يتوازى مع تطوير وتجميل كورنيش النيل بمدينتي كوم أمبو وإدفو.

ومن جانبه وجه محافظ أسوان إلى ضرورة ارتباط هذا المشروع العملاق بالمرحلة الأولى للتطوير والتجميل لحديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحي القديم على أن يراعى الهوية البصرية والطابع المعماري الأسواني مع مراعاة تسهيل حركة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل أسوان لعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية سيتم تنفيذ هذا المشروع الضخم مع منتصف العام الحالي لتكون جاهزة لاستقبال الموسم السياحي القادم في أبهى صورة بما يتناسب مع مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

وطالب اللواء أشرف عطية بالبدء في تطوير حديقة السلام بنفس النسق الجمالي لحديقة درة النيل على أن يراعى أيضًا إنشاء ساحة لانتظار السيارات للقضاء على ظاهرة الانتظار للصف الثاني بكورنيش النيل وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة فيه، مكلفًا برفع كافة الأسوار لتصبح الحدائق مفتوحة أمام الموطنين وخاصةً في ظل تفرد المواطن الأسواني بالسلوكيات الحضارية في التعامل مع التحديث الجاري.

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