صُناع فيلم «للإيجار» يتحدثون عن كواليس تحضيرات العمل (فيديو)

كشف صناع فيلم "للإيجار" المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة عن كواليس تحضيرات الفيلم، مشيرين إلى أن كواليس العمل كانت صعبة جدا وخاصة في فترات التصوير بشكل كبير.وقال صناع العمل خلال ندوة عقبت عرض الفيلم في عرضه الأول للجمهور، إن التصوير تم في الإسكندرية بشكل كبير وحاولوا تقديم عمل بسيط بصورة سينمائية مصرية واضحة.وتواجد في الندوة التي أعقبت عرض الفيلم كل من المنتج محمد دياسطي؛ والمخرج اسلام بلال وبطل الفيلم محمد سلام وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المشاركين في تغطية المهرجان الذي يرأسه السيناريست سيد فؤاد ومديرة المهرجان عزة الحسيني.