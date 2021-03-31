عضو الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في مائدة حوار مصرية أوروبية

يشارك اليوم الأربعاء، النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مائدة حوار مصرية أوروبية، ضمن سلسلة حوارات ومناقشات تقوم بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتفعيل حوار مع أعضاء من برلمانات الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجتمع المدني الأوروبي.يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الحوار مع القيادات السياسية والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.ويشارك في الحوار النائب ديفيد ويستمان ببرلمان بروكسل ورئيس الحزب الليبرالي ببروكسل، ومنال مسلمي مستشار البرلمان الاوروبي لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، مرفت خليل رئيس الاتحاد المصري في انجلترا، والنائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب المصري، وستكون المائدة حول «التنمية السياسية والمجتمعية في المجتمعات المختلفة».