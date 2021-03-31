«اختفاء السيد لا أحد» للجزائري أحمد طيباوي تفوز بجائزة نجيب محفوظ

أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية، عن فوز رواية "اختفاء السيد لا أحد" للروائي الجزائري أحمد طيباوي، بجائزة نجيب محفوظ لعام 2021.وكانت القائمة القصيرة قد تضمنت ستة روايات من ضمن 270 رواية تم ترشيحها للجائزة من كافة دول العالم العربي ومن دول المهجر وسيتم إعلان الفائز بالجائزة اليوم.وضمت القائمة الروايات التالية: "اختفاء السيد لا أحد" للروائي أحمد طيباوي (الجزائر)، "في مدن الغبار" للروائية أمل رضوان (مصر)، "حصن الزيدي" للروائي الغربي عمران (اليمن)، "حي الدهشة" للروائية مها حسن (سوريا)، "حجر بيت خلاَّف" للروائي محمد علي إبراهيم (مصر)، "كحل وحبهان" للكاتب والروائي عمر طاهر (مصر).كما يشار إلى أن قيمة الجائزة 5000 دولا أمريكي وتترجم الرواية الفائزة للغة الإنجليزية.