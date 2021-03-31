منتج «للإيجار»: أعجبت بالفيلم فور قراءة السيناريو «فيديو»

قال المنتج محمد دياسطي، منتج فيلم "للإيجار" المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته العاشرة، إن تكلفة إنتاج العمل لم تكن عالية بشكل كبير، وهذا ما شجعه على تصوير العمل من الأساس أنه لا يحتوي على نجوم كثيرة.وأضاف دياسطي خلال ندوة الفيلم التي أعقبت عرضه وحضرها عدد كبير من صناع العمل والصحفيين والإعلاميين، أن العمل ليس تجاريًا بشكل كبير، بل هو للرسالة فقط، والهدف المطلوب منه هو توصيل الرسالة للجمهور بشكل مختلف؛ مضيفا أنه أعجب بالفيلم فور قراءته السيناريو، مؤكدا أنه لا يهتم بالإيرادات، بينما الهدف الأول هو أن يعجب الجمهور بالفيلم.تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي لايت كوميدي عن الوحدة والعزلة حول شخصية "مختار" قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية، يعرض غرفة بداخل شقته للإيجار ويأتي له الشاب "خالد" الذي جاء ليعمل بالإسكندرية فيصطدم به في البداية ولكن بعد فترة يصبحان صديقين.