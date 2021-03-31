«الرعاية الصحية» تنشئ غرفة عمليات لإدارة الأزمات ووضع خطط تجاوزها

خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية..◄ الرعاية الصحية: إطلاق اسم الدكتور محمد فهيم موسي على قاعة التدريب بمستشفى المبرة تخليدًا لإسهاماته في التعليم الطبي المستمر◄ الدكتور أحمد السبكي: وضع أدلة عمل استرشادية مميكنة لادارة ملفات الهيئة◄ السبكي: رؤية الهيئة تدعم تقديم رعاية صحية متكاملة بمفهوم متطور وفقًا للمعايير العالمية◄ الدكتور أحمد السبكي: يوجه بوضع مدونة للسلوك الوظيفي استنادًا للمواثيق المهنيةبرئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عقد اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة، بحضور الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة،وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر.في مستهل الاجتماع نعى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق وتقدموا لأسرته بخالص العزاء والمواساة، كما تقدموا بخالص العزاء لأسر الشهداء بحادث سوهاج الأليم، فيما تقدم أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر لوزيرة الصحة لإدارتها أزمة قطار سوهاج باحتراف على المستوى الطبي.واستعرض الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، اليوم، مقترح الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية للهيئة والمقدم من د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق وعضو مجلس الإدارة، وتم التصويت عليه من قبل الأعضاء، بالإضافة إلى عرض تقرير الخدمات الصحية والعلاجية والتقرير المالي نصف السنوي على مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب.كما استعرض مقترح إنشاء آلية العمل على مدونة السلوك الوظيفي بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، كما يعرض خطة التدريب الخاصة بالعاملين بالهيئة، وناقش المجلس مقترح التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي والتعامل مع المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار.كما استعرض الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، ما تم اعتماده خلال محضر الاجتماع السابق، والذي تناول الجدول الزمنى للانتهاء من نقل واعتماد الأصول العلاجية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية وتفعيل قرارات مجلس الوزراء لدعم التحول المؤسسي للهيئة ونقل الأصول بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، واعتماد لائحة التدريب والمنح والبعثات، ومنح الطواقم الطبية من العاملين بالهيئة حافز الدرجة العلمية بدءًا من شهر مارس، واعتماد لجنة الموارد البشرية ولجنة التعاقدات بالهيئة.وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق مقترح الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية للهيئة، حيث تناول في حديثه أهمية وضع هيكل وأطر تنظيمية بالإضافة إلى أدلة عمل استرشادية وهو ما لم يتأتى إلا بعد رسم استراتيجية لعمل الهيئة تقوم على رؤية واضحة للهيئة تنص على"تقديم رعاية صحية متكاملة بمفهوم متطور وفقًا لأحدث المعايير الدولية".وفي هذا السياق وجه الدكتور أحمد السبكي بضرورة وضع أدلة عمل استرشادية للهيئة العامة للرعاية الصحية، تكون مميكنة، وهو ما يحقق الهدف الاستراتيجي للهيئة بأن تكون هيئة رقمية ذكية بدون ورقيات، مشيرًا إلى عزم الهيئة لإقامة مركز للعمليات تفعيلًا لمنظومة إدارة الأزمات، وذلك بهدف التعامل مع الأزمات والكوارث المختلفة بشكل سريع، يضمن سرعة التحرك واتخاذ القرار الرشيد لاحتواء أي أزمة صحية قد تطرأ، ورسم خطط عمل تفادى المخاطر.وقام الدكتور أحمد السبكي،خلال الاجتماع، باستعراض نتائج عرض تقرير الخدمات الصحية والعلاجية من خلال الهيئة والمنشآت الطبية التابعة لها، على لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء خلال النصف الأول من العام المالي 20202021، مؤكدًا على استحسان مجلسي النواب والوزراء لنتائج التقرير وهو ما شهده أعضاء مجلس النواب ميدانيًا من أرض الواقع، اليوم، خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة بورسعيد.كما تناول الاجتماع مناقشة مقترح التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بعد عمل دراسة مقارنة بأسعار خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية وأسعار الخدمات المتعاقد عليها وذلك في ظل لائحة أسعار التأمين الصحي الشامل، وفي هذا الإطار وجه رئيس مجلس الإدارة بتكليف إدارة التحول الرقمي والإدارة المالية بإدراج للفواتير بشكل مميكن.وخلال الاجتماع عرض الدكتور أحمد حماد مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة مقترح إنشاء آلية العمل على مدونة السلوك الوظيفي بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك في إطار متابعة سير المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والذي جاءت فكرته بناء على الاهتمام بمواثيق سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة كأحد مداخل تطوير الإدارة والتى يتم الاسترشاد بها، بما يحقق التجانس والتوافق داخل الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى ارتباط النجاح الحقيقى للموظف العام بالجهاز الحكومى ومدى كفاءته في القيام بمسئولياته فى تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، بما يضمن التيسير عليهم وما يحقق رضائهم، وذلك بناءًا على القرار 54 لسنة 2020 للجهاز المركزى والتنظيم والإدارة والخاص باستحداث تقسيم تنظيمى للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة وعلى الأخص "المادة الثالثة" من القرار والتى تنص على مراجعة الالتزام بالقوانين واللوائح، والسياسات والبرامج والتعليمات والإجراءات المعتمدة، ومدونة السلوك الوظيفى، بما يضمن التزام المواطن بواجباته مقابل معرفته بكافة حقوقه.فيما وجه الدكتور أحمد السبكي بوضع مدونة للسلوك الوظيفي استنادًا على مواثيق الضوابط المهنية وضوابط الهيئة والتجارب الدولية، وذلك بما يضمن الإعلاء من قيم وأهداف الهيئة التي ترتكز على 5 قيم رئيسية وتشمل الرحمة، الاحترام، التجرد، المسئولية والمساءلة، والتميز.واختتمت الدكتورة مروة أغا مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، الاجتماع بعرض خطة تدريب العاملين بالهيئة عن العام المالي المنقضي، مؤكدة على أن الاستثمار في العنصر البشري أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، مشيرة إلى خطة الهيئة لتدريب 14ألف من العاملين بكافة المنشآت الطبية التابعين للهيئة بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، إضافة إلى العاملين بالمقر الرئيسي للهيئة وفروعها، وذلك خلال خطة العام المالي الجديد، وهو ما يحقق تعزيز انتماء العاملين إلى الهيئة وتحقيق ولائهم لها، بما ينعكس بالإيجاب على الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي المنظومة.وفي نهاية الاجتماع، وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على إطلاق اسم الدكتور محمد فهيم موسي على قاعة التدريب الرئيسية بمستشفى المبرة تخليدًا لإسهاماته في مجال التعليم الطبي المستمر، وشغل الدكتور محمد فهيم موسى منصب مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية لشؤون الرعاية العلاجية، ووافته المنية في مطلع الشهر الجاري.حضر الاجتماع كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور إبراهيم فخر عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور مصطفى السيد خبير اقتصاديات الصحة، الدكتور فريد محرم خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتورة فاتن عبدالعزيز أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية الأسبق.