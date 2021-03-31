وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في احتفالية «bt100»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في احتفالية bt100، بحضور لفيف من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وسفير الاتحاد الأوروبي بمصر، وعدد كبير من رجال الإعلام ورجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات الشركات الكبرى.وضم وفد التنسيقية كل من: أكمل نجاتي ومحمد عمارة، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومدحت علم الدين ومحمد راضي وأحمد البشبيشي وجهاد سيف، أعضاء التنسيقية.وانعقدت احتفالية bt100 هذا العام، لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي وسط تداعيات الأزمة، وتكريم الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وما حققته من نجاحات خلال ذروة انتشار الفيروس.