رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زفتى» يستعين بالمجتمع المدني لتنظيم طابور الإقرارات الضريبية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:25 م
طابور الإقرارات الضريبية
طابور الإقرارات الضريبية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
طباعة
شهد مقر مصلحة الضرائب العقارية بمدينة زفتى بالغربية، الأربعاء، زحامًا شديدً بسبب الإقبال الملحوظ من المواطنين لتقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية المهلة المحددة لتقديمها اليوم، ما تسبب في زحام شديد وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

رصدت "الدستور" الزحام الشديد وعدم اتباع الإجراءات الإحترازية من جانب المواطنين والعاملين، ليتم التواصل مع المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى الذى وجه بالفور بالتيسير على المواطنين ومد فترة ملء الإقرارات، حتى آخر مواطن متواجد أمام مقر المصلحة حتى يتمكن الجميع من إنهاء أعمالهم بسهولة ويسر.

أكد رئيس مدينة زفتى، لـ"الدستور"، أنه استعان بقسم شرطة زفتى لمدّه بسيارتي شرطة ونجدة مع وجود رجال أمن لتنظيم الازدحام الناتج عن تقديم الإقرارات الضريبية، مضيفًا أنه تم التواصل مع منظمات المجتمع المدني لإرسال بعض الأفراد لتنظيم المواطنين للخروج بالشكل اللائق ومنع الازدحام.

وتتضمن إلإجراءات التى أكد عليها رئيس المدينة الالتزام الكامل من المواطنين بارتداء الكمامات، وتغيير الكمامات للموظفين كل فترة بسيطة، والعمل على مساعدة المواطنين للانتهاء من ملء بيانات الإقرارات وسرعة تقديمها خلال فترة بسيطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

آدم حنين.. رحلة جامع الحداثة والجذور

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله

عبد الله العروي: رواية «اسم الوردة» لغز بوليسي