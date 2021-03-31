«زفتى» يستعين بالمجتمع المدني لتنظيم طابور الإقرارات الضريبية

شهد مقر مصلحة الضرائب العقارية بمدينة زفتى بالغربية، الأربعاء، زحامًا شديدً بسبب الإقبال الملحوظ من المواطنين لتقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية المهلة المحددة لتقديمها اليوم، ما تسبب في زحام شديد وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.رصدت "الدستور" الزحام الشديد وعدم اتباع الإجراءات الإحترازية من جانب المواطنين والعاملين، ليتم التواصل مع المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى الذى وجه بالفور بالتيسير على المواطنين ومد فترة ملء الإقرارات، حتى آخر مواطن متواجد أمام مقر المصلحة حتى يتمكن الجميع من إنهاء أعمالهم بسهولة ويسر.أكد رئيس مدينة زفتى، لـ"الدستور"، أنه استعان بقسم شرطة زفتى لمدّه بسيارتي شرطة ونجدة مع وجود رجال أمن لتنظيم الازدحام الناتج عن تقديم الإقرارات الضريبية، مضيفًا أنه تم التواصل مع منظمات المجتمع المدني لإرسال بعض الأفراد لتنظيم المواطنين للخروج بالشكل اللائق ومنع الازدحام.وتتضمن إلإجراءات التى أكد عليها رئيس المدينة الالتزام الكامل من المواطنين بارتداء الكمامات، وتغيير الكمامات للموظفين كل فترة بسيطة، والعمل على مساعدة المواطنين للانتهاء من ملء بيانات الإقرارات وسرعة تقديمها خلال فترة بسيطة.