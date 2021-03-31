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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عدد المصريين يرتفع 20 مليون نسمة خلال 8 سنوات «إنفوجراف»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:17 م
المصريين
المصريين
أميرة ممدوح
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101 مليون و680 ألف نسمة هو إجمالى عدد سكان مصر بالداخل، حسبما تعلن الساعة السكانية الآن، بزيادة تقارب مليونى نسمة خلال 13 شهرا فقط، بعد إعلان وصول سكانها إلى المائة مليون الأولى فى فبراير قبل الماضى 2020، وهى قفزة جديدة صاحبها اهتمام متزايد من قبل أجهزة الدولة المختلفة بالقضية السكانية بمختلف أبعادها، وتحركات جديدة على الأرض.

وتتكشف من بين التقارير الرسمية أرقامًا صادمة عن تطور الزيادة السكانية فى مصر خلال العقود الأخيرة، والتى أظهرت تضاعف عدد السكان بوتيرة أسرع ليكون كل 30 عاما منذ تسعينيات القرن الماضى بدلًا من 50 عاما، بمعدل مولود كل 20 ثانية، و177 مولودا فى الساعة.

لم تقف الأرقام الصادمة عند هذا الحد، بل كشفت وزارة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ارتفاع تعداد سكان مصر بنحو20 مليون نسمة بين عامى 2013 و2021 أى خلال 8 سنوات فقط، ليقفز من 80 مليونا لـ100 مليون نسمة وتتقلص بذلك الفترة الزمنية لتسجيل 20 مليونا جديدة من 28سنة لـ8 سنوات فقط.

وتشير بيانات التخطيط، إلى تسجيل أول 20 مليون فى تعداد المصريين عام 1950 ليتضاعف بعدها إلى 40 مليون نسمة بحلول 1978 أى بعد 28 سنة، ثم 60 مليون نسمة عام 1999 بعد 21 سنة، و80 مليون نسمة عام 2013 بعد مرور 14 سنة، وصولًا لـ100 مليون نسمة عام 2021 بمرور 8 سنوات فقط.

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