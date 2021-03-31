مصرع عامل في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

لقي عامل مصرعه في انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية "أبو جلال" التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشاره لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول "هيثم محمد محمد إبراهيم مندور " ۳۰ عاما،عامل، ومقيم قرية " أبو جلال " دائرة المركز ( جثة هامدة - إدعاء حادث طريق ).وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده المدعو " محمد محمد إبراهيم مندور "٥٩ عاما، سائق، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء قيادة نجله السيارة خاصته رقم ( دل ب ٤۷۹۸ ملاکی ) على طريق أمام القرية محل إقامتها، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى إنقلاب السيارة على جانب الطريق، وحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأضاف بقيام بعض الأهالى بنقل السيارة إلى المنزل.وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۳۳ لسنة ٢٠٢-عوارض مركز شرطة شربين، وجاري العرض على النيابة العامة.