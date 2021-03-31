انهيار ابنة كمال الجنزورى أثناء تشييع جثمان والدها «فيديو»

انهارت ابنة الراحل الدكتور كمال الجنزوري أثناء تشيع جثمان والدها إلى مثواه الأخير في مدفنه بمنطقة كلية البنات بحي مصر الجديدة.

توفى الدكتور الراحل كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، صباح الأربعاء، عن عمر يناهز الـ88 عاما بمستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس، وشيعت الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بحضور كبار الشخصيات والمسئولين عصر اليوم.

ولد الراحل الجنزوري بقرية جروان مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، وشغل العديد من المناصب أهمها محافظ الوادي الجديد، محافظ بني سويف، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية، ورئيسا لمجلس الوزراء.