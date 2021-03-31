برلماني: أزمة سد النهضة ستشهد انفراجة كبيرة بعد حديث الرئيس السيسي

أشاد النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدا أن الأزمة ستشهد انفراجة كبيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد تصريحات الرئيس الحاسمة.وأضاف ابو الفضل خلال تصريحات له، أن مصر لن تتخلى عن حقها في مياه النيل تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي لديها العديد من الأوراق والتحركات بشأن هذه الأزمة، لم تقم بها بعد ولكنها تنتظر اللحظة المناسبة.وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تصريحات الرئيس الحاسمة التي أدلى بها اليوم من داخل قناة السويس تؤكد أن مصر لديها الكثير في هذا الملف، كما تؤكد قوة الدولة وتأثيرها داخل المنطقة وأنها لن تفرط في حقها كما يظن البعض، مشددا على أن الأسابيع المقبلة ستثبت صدق حديث السيسي.هذا وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه على هامش زيارته لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحركات بشأن سد النهضة، متعهدا بالحفاظ على حق مصر من مياه النيل "المساس بالمياه المصرية خط أحمر ورد فعلنا حيال ذلك سيؤثر على أمن المنطقة بالكامل".