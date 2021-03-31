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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي أعضاء لجنة «صحة النواب» (صور)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:18 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وذلك بمقر فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، للاطمئنان على سير عمل الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة.

ورحب الغضبان بأعضاء اللجنة لزيارتهم بورسعيد، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة صحية منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستوي من الإمكانيات، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت العديد من العمليات الكبرى في مختلف التخصصات من خلال منظومة التأمين الشامل.

اطلع الوفد على سير العمل بإدارات الفرع المختلفة، حيث تقوم اللجنة بالاطمئنان على سير عمل الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة، مع التنسيق الكامل للوصول إلى أفضل خدمة طبية مقدمة للمنتفعين ترتكز علي معايير الجودة.

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