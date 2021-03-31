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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

محترم وفريد من نوعه.. مواقع التواصل تبكي كمال الجنزوري

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:17 م
كمال الجنزوري
كمال الجنزوري
هاجر رضا
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غيّب الموت، الأربعاء، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، والذى تولى رئاسة الحكومة مرتين الأولى خلال من يناير 1996 إلى أكتوبر 1999، والثانية من نوفمبر 2011 إلى يوليو 2012.

وتصدر رحيل كمال الجنزوري محركات البحث جوجل من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نعوا الرجل بالعديد من الكلمات المؤثرة، يرصدها "الدستور" في السطور التالية.

ونعى حساب على فيسبوك باسم حسام مصطفى رحيل كمال الجنزورى قائلًا:"الله يرحمه كان محترم بيحب الشغل، فهو رجل فريد من نوعه".

فيما دعا له حساب باسم محمد عمر الشواف، أن يتغمده الله بواسع رحمته بعد صراع طويل مع المرض: "تقبله الله بواسع رحمته، إنَّا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واعفوعنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم امين يارب العالمين وياأرحم الراحمين".

وقال محمد سيد أحمد، عن رحيل الجنزوري: "لروحه الطاهرة السلام"، ليرد حساب باسم محمد زكي من روّاد منصات التواصل: "البقاء لله أحد الرجال المخلصين العظماء الذين انجبتهم مصر ادعو الله سبحانه وتعالى ان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

ورحل الدكتور كمال الجنزوري صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها، وفشلت محاولات الأطباء في التعامل معها، ليغيب عن عمر ناهز 88 عامًا.

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