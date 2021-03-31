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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أحد مهندسي ملحمة «قناة السويس»: عملنا 4 أيام متواصلة لتعويم السفينة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:14 م
مهندسي ملحمة قناة
مهندسي ملحمة قناة السويس
نور أيمن
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كانت أنظار العالم في الأيام الماضية على قناة السويس بعدما علقت أحد السفن، ويعتبر الأبطال لهذا المشهد هم من يحاولون حل الأزمة والذين تمثلوا في المهندسين وعمال المعدات الثقيلة.

وتحمل مهندسو هيئة قناة السويس المسئولية كاملة رغم من تقديم العرض لتحريك السفينة، بعد تعطل حركة الملاحة البحرية في قناة السويس، وتأثر الملاحة البحرية الدولية في العالم أجمع لمدة ٥ أيام.

ولذلك حاورت "الدستور" أحد المهندسين الذي عملوا طوال الأيام الماضية لتحريك السفينة الجانحة.

محمود عطية: "نشكر الرئيس على كلامه الجميلة.. وما حدث هو نصر جديد"

قال محمود عطية محمد، 34 سنة، مهندس بحري بهيئة قناة على إحدى الكراكات، إنه ظل متواجد إلى جوار السفينة الجانحة طوال فترة جنوحها، ولم يكن أمامهم حل إلا الاستعانة بعدد كبير من الكراكات للتعميق أسفل السفينة، لفصلها عن الجزء الطيني بالقناة ودخول الماء أسفلها لتحريكها.

تابع، أن ذلك جاء وفق تعليمات الفريق أسامة ربيع، والرئيس عبدالفتاح السيسي، اللذان فكرا في تكريك الطمي والرمال من تحت السفينة، معلقا: "مكنش قدامنا حل تاني".

أوضح، أن الفريق ظل يعمل طوال الأربع أيام الماضية، بدون نوم، وكنا نبدأ العمل في تمام الثالثة فجرا، عقب تناول وجبة السحور، معلقا: "اعتانا صوم شهر شعبان.. فقررنا الصوم رغم شدة العمل أملا في أن يحرك الله السفينة عقب دعواتنا".

استكمل، أن أسرته كانت تدعمه بشكل كبير ودوي، الأمر الذي أشعره بقيمة عمله، والتي تأكدت عقب تحريك السفينة، إذ هم العمال في الصراخ والتكبير، وتنوعت الهتافات ما بين "الله أكبر" و"تحيا مصر".

أضاف، أنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على كلماته الجميلة التي تحدث بها عقب تحريك السفينة، حينما وصفهم بالأبطال، معلقا: "أشعر بأن تحريك السفينة نصر جديد دخل بيوت كل المصريين".

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