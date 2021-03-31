الزملوط يتفقد مشروعين للاستثمار الزراعي شمال الخارجة (صور)

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، مشروع استثمار زراعي لزراعة النخيل على مساحة 180 فدانًا شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.وأكد الزملوط تقديم الدعم الكامل للمشروعات وتيسير الإجراءات في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور، وذلك خلال حيث تفقده للمشتل الخاص بالفسائل.خلال جولته، تفقد الزملوط مشروع إنتاج الحرير الطبيعي المتكامل الجاري تدشينه شمال مدينة الخارجة، والذي يشمل زراعة أشجار التوت على مساحة 28 فدانًا وبئرين للري بالطاقة الشمسية، وإنشاء وحدات لتربية دودة القز وخطوط لتصنيع خيوط الحرير حيث وجه باستكمال المنشآت الخاصة بالتصنيع بالتوازي مع مراحل الإنتاج الأخري.