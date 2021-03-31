فايزة أبوالنجا تقدم واجب العزاء فى الراحل كمال الجنزورى «صور»

حرصت الدكتورة فايزة أبوالنجا على تقديم واجب العزاء في وفاة الراحل كمال الجنزورى في منطقة كلية البنات بحي مصر الجديدة، بجانب مقابر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.توفى الدكتور الراحل كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ88 عاما بمستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس، وتشيع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بحضور كبار الشخصيات والمسئولين عصر اليوم، وسوف يدفن بمقابر مصر الجديدة.ولد الراحل الجنزوري بقرية جروان مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، وشغل العديد من المناصب أهمها محافظ الوادي الجديد، محافظ بني سويف، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية، ورئيسا لمجلس الوزراء.