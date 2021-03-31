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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس مروة عرفة 45 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:34 م
حبس مروة عرفة
حبس مروة عرفة
حسام محفوظ
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قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، تجديد حبس مروة عرفة 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

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