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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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دراسة توضح العلاقة بين هرمون الذكورة وسرطان الجلد

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:11 م
سرطان الجلد
سرطان الجلد
إسلام جمال
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حذرت دراسة جديدة، من أن الرجال الذين لديهم مستويات أعلى من هرمون "التستوستيرون" قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.

وأكد البحث، الذي نشر في المجلة الدولية للسرطان، الروابط المعروفة سابقًا بين هرمون التستوستيرون وسرطان البروستاتا لدى الرجال، وسرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم لدى النساء بعد سن اليأس.

ومع ذلك، تشير الورقة البحثية أيضًا إلى أن التركيزات العالية لهرمون التستوستيرون لدى الرجال كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد الخبيث، وفقًا لما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

ويأمل الباحثون في إمكانية استخدام نتائجهم للمساعدة في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر أكبر من المرض.

وقالت المنظمة الخيرية إن سرطان الجلد هو خامس أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، حيث يتم تشخيص حوالي 16200 شخص كل عام.

وأشار الباحثون، إلى أن الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد لديهم مخاطر أعلى للإصابة بسرطان البروستاتا والعكس صحيح.

ـ ما هو هرمون التستوستيرون؟

التستوستيرون هو هرمون الذكورة ويصنع في الغالب في الخصيتين، ولكن أيضًا في الغدد الكظرية القريبة من الكلى.

ويتسبب في تعميق الصوت ونمو شعر الجسم وزيادة حجم الأعضاء التناسلية خلال فترة البلوغ، بالإضافة إلى تأثيره على الدافع الجنسي وإنتاج الحيوانات المنوية، فإنه يلعب أيضًا دورًا في تطوير عظام وعضلات قوية، وكيفية توزيع الجسم للدهون.

كما تفرز النساء كميات صغيرة من الهرمون في المبيضين والغدد الكظرية، ويؤثر على خصوبتهن وعظامهن وعضلاتهن.

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