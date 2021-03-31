تفاصيل الجنازة العسكرية للجنزوري.. السيسي يقدم العزاء لأسرته (صور)

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية، التي أقيمت للدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.وقدم الرئيس السيسي واجب العزاء لأسرة الفقيد الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 88 عاما.وحضر مراسم الجنازة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ وشيخ الأزهر والبابا ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة.الجنزورى من مواليد 1933، وكلفه المجلس العسكرى بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011، وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وكان صاحب فكرة الخطة العشرينية التى بدأت في 1983، ولُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه بوقت رئاسته الوزراء وعمله الذى اختص برعاية محدودى الدخل.وشغل الجنزورى أيضًا منصب محافظ الوادى الجديد ثم محافظ بنى سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومى ثم أصبح وزيرًا للتخطيط فنائبا لرئيس الوزراء، ثم رئيسًا للوزراء، وشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وعضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومنصب مستشار اقتصادى بالبنك العربى للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وعضو هيئة مستشارى رئيس الجمهورية، عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات، وقام بالتدريس في الجامعات المصرية ومعاهد التدريب، ثم مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية يوليو 2013.