وزيرة البيئة تترأس اجتماع «القومية لمكافحة التلوث البحري بالزيت»

ترأست الدكتورة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماع اللجنة القومية لمكافحة التلوث البحري بالزيت بمشاركة عدد من الجهات المعنية وقيادات الوزارة وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة والوقوف على مستوى الاستعداد والمكافحة لخطة الطوارئ لمكافحة أى تلوث بحري.استعرض الاجتماع الجوانب الفنية لتأمين المخاطر والاستعدادات ضد انتقال أى مصادر للتلوث على السواحل والشواطئ المصرية نتيجة أى تسرب نفطى.شددت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على ضرورة تحديد الأدوار والمسئوليات وحصر الوضع الحالى لمكافحة التلوث البحري بالزيت والوقوف على خطة عمل اللجنة القومية للاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة المتوفرة بما في ذلك المعدات والقوى البشرية والخبرات اللازمة لمواجهة حالات التلوث البحري من الجهات المعنية المشاركة أو من خلال شركاء التنمية، مشيرة أن منطقة نهر النيل تم اعتماد خطة الطوارئ به من قبل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة.كما ناقش الاجتماع تحديث خطة الطورائ الوطنية والاستعدادات للتعامل مع أي حوادث تسرب للزيت إلى البيئة البحرية المصرية والحوادث الخارجية وضرورة توافر التكنولوجيات من خلال مراكز المكافحة لدى معظم الجهات للتنسيق بين كافة الجهات المعنية للدولة.