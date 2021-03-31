هشام عرفات وجلال السعيد يشاركان فى جنازة كمال الجنزورى «فيديو»

حرص المهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق، على حضور تشييع جثمان الراحل الدكتور كمال الجنزورى، كما حضر جلال السعيد، محافظ القاهرة الأسبق، إلى مدفن الدكتور كمال الجنزوري في منطقة كلية البنات بحي مصر الجديدة لتقديم واجب العزاء.توفى الدكتور الراحل كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ88 عاما بمستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس، وتشيع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بحضور كبار الشخصيات والمسئولين عصر اليوم، وسوف يدفن بمقابر مصر الجديدة.ولد الراحل الجنزوري بقرية جروان مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، وشغل العديد من المناصب أهمها محافظ الوادي الجديد، محافظ بني سويف، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية، ورئيسا لمجلس الوزراء.