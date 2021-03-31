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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء دوليون: تقارير عن ارتكاب متعاقدين من روسيا انتهاكات بإفريقيا الوسطى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:01 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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عبَر خبراء في الأمم المتحدة عن قلقهم اليوم الأربعاء بعد تقارير عن قيام متعاقدين أمنيين من روسيا بعمليات إعدام وانتهاكات أخرى في جمهورية أفريقيا الوسطى وكذلك بخصوص صلاتهم الوثيقة مع قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية.

وأرسلت روسيا متعاقدين أمنيين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى لأول مرة في 2018، وكثفت دعمها أواخر العام الماضي، لمساعدة الحكومة في التصدي لهجوم شنه المتمردون قبل الانتخابات الرئاسية يوم 27 ديسمبر.

وقالت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى: إن المتعاقدين رافقوا منذ ذلك الحين القوات الوطنية أثناء استعادتها البلدات من المتمردين، وقال خبراء الأمم المتحدة إن بين المتعاقدين أعضاء في شركة فاجنر الروسية، وكانت رويترز، قد كشفت أن أعضاء في مجموعة فاجنر قاتلوا سرا لدعم القوات الروسية في سوريا وأوكرانيا.

وقال الخبراء: إنهم منزعجون من التقارير التي تتحدث عن ارتكاب المتعاقدين انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إعدام جماعي واعتقالات تعسفية وتعذيب أثناء عمليات الاستجواب.

وأضافوا "عدم إجراء تحقيقات وغياب المحاسبة فيما يبدو على هذه الانتهاكات أمر غير مقبول"، ولم يرد الجيش الروسي الذي يشرف على وجود المتعاقدين في جمهورية أفريقيا الوسطى ولا المتحدث باسم حكومة أفريقيا الوسطى على طلبات للتعليق.

وقال الخبراء أيضا: إنهم يشعرون بالقلق من وجود "تقارب وإمكانية التعاون" بين المتعاقدين وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تضم أكثر من 13000 من العسكريين.

وأشاروا إلى اجتماعات عقدها أعضاء البعثة مع متعاقدين روس وعمليات إجلاء طبي لمتعاقدين جرحى إلى قواعد للبعثة الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقالوا: إن "هناك حاجة ماسة لمزيد من الوضوح بخصوص أدوارالشركاء الدوليين والمساءلة".

ورفض متحدث باسم البعثة التعليق، وسبق للبعثة أن دافعت عن مشاركتها جنبا إلى جنب مع متعاقدين في آلية تنسيق بقيادة حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، وقالت إن مثل هذه الاتصالات ضرورية لتفادي وقوع حوادث في ساحة القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة من السكان.

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