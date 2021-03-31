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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي في ندوة بالفيوم (صور)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:59 م
ندوة بالفيوم
ندوة بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
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نظّمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ومركز النيل للإعلام، الأربعاء، ندوة بعنوان التعليم الإلكتروني والتحول الرقم، بقاعة مسرح مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على، غرب الفيوم، وسط إجراءات احترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقدم الدكتور أكرم حسن، وكيل تعليم الفيوم محاضرة للمعلمين، بحضور الدكتور عماد بليدي، مدير إدارة غرب الفيوم، وحنان حمدي مدير إدارة البرامج بمركز النيل للإعلام وأمل بعيزق، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

استعرض وكيل الوزارة عدد من المؤشرات لاستراتجية التعليم التنموية للفيوم خلال السنوات الثلاث المقبلة منها (زيادة المدارس المستهدفة للاعتماد والجودة إلى 300 مدرسة، والتنمية المهنية للمعلمين وتقديم برامج تنمية مهنية تلبي احتياجات المعلم، حل مشكلة التسرب التعليمي، واستحداث أقسام جديدة بالتعليم الفني تواكب سوق العمل.

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