التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي في ندوة بالفيوم (صور)

نظّمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ومركز النيل للإعلام، الأربعاء، ندوة بعنوان التعليم الإلكتروني والتحول الرقم، بقاعة مسرح مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على، غرب الفيوم، وسط إجراءات احترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.وقدم الدكتور أكرم حسن، وكيل تعليم الفيوم محاضرة للمعلمين، بحضور الدكتور عماد بليدي، مدير إدارة غرب الفيوم، وحنان حمدي مدير إدارة البرامج بمركز النيل للإعلام وأمل بعيزق، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.استعرض وكيل الوزارة عدد من المؤشرات لاستراتجية التعليم التنموية للفيوم خلال السنوات الثلاث المقبلة منها (زيادة المدارس المستهدفة للاعتماد والجودة إلى 300 مدرسة، والتنمية المهنية للمعلمين وتقديم برامج تنمية مهنية تلبي احتياجات المعلم، حل مشكلة التسرب التعليمي، واستحداث أقسام جديدة بالتعليم الفني تواكب سوق العمل.