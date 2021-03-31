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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السبت.. عرض حكاية «طبق الأصل» من «ورا كل باب»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:56 م
ورا كل باب
ورا كل باب
منار إبراهيم
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تنطلق حكاية جديدة من حكايات مسلسل "ورا كل باب حكاية" بعنوان "طبق الأصل" وذلك يوم السبت المقبل على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

الحكاية بطولة فتحي عبد الوهاب، وايهاب فهمي، ورشا مهدي ساندي، رامي وحيد، وتدور الحكاية حول مشكلة الزواج من أجنبية اللي بتقرر تهرب بالأبناء فجأة، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج معتز حسام.

مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

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