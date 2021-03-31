رئيس جامعة مطروح ينعى كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق

نعى مجلس جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية عن عُمر يناهز 88 عامًا.وأكد رئيس الجامعة الدور الوطني الذي قام به الجنزوري طوال فترة عمله، فقد كان مثالًا يُحتذى به في البذل والتفاني والعطاء، حيث أشرف على العديد من المشروعات القومية طيلة فترة عمله، من خلال رؤيته الحكيمة وقدراته القيادية الناجحة.داعياُ المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.