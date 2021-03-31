تقرير: 35.8% زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية خلال 6 أشهر

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 35.8%خلال النصف الاول من العام المالي الحالي 20202021.أوضح التقرير، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه من المقرر الاستمرار في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا بما يسهم في إيجاد قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر تضررًا ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتطوير برامج الدعم النقدي التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، واستكمال الجهود الخاصة برفع كفاءة دعم السلع الغذائية ورغيف الخبز وتطويربرامج الإسكان الاجتماعي.